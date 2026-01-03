Un joven motociclista perdió la vida tras violento siniestro

Un joven de 18 años que circulaba a bordo de una motocicleta, falleció luego de protagonizar un siniestro vial.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el jueves pasado alrededor de las 7.40 en un tramo de la ruta provincial Nº 1, en la localidad palpaleña de Río Blanco.

En esas circunstancias, un joven identificado por la Policía como Francisco Javier Torrizaga circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc de cilindradas y por causas que se tratan de establecer, perdió el control y terminó derrapando.

A raíz del violento impacto, el joven salió despedido y golpeó pesadamente su cabeza contra el suelo y sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y lamentablemente perdió la vida en ese momento.

Los efectivos de la Subcomisaría de la localidad de Río Blanco se hicieron presentes en el lugar junto al personal de Seguridad Vial, quienes se encargaron de reordenar el tránsito vehicular.

Los efectivos hallaron al joven tendido en el suelo y solicitaron la intervención del personal del Same, quienes constataron que el motociclista carecía de signos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue del hospital "Wenceslao Gallardo" de la ciudad de Palpalá y tras los trámites de rigor, fue entregado a sus familiares.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que este hecho es el primer siniestro con víctima fatal en la provincia.

Por disposición del representante fiscal, el vehículo quedó secuestrado de forma preventiva para ser examinado por personal del Departamento de Criminalística.