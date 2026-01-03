Incendiaron dos palmeras

Vecinos del barrio Florida de la ciudad de Palpalá se llevaron un gran susto, luego de que personas que hasta el momento no fueron identificadas, incendiaran dos palmeras con pirotecnia.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho tuvo lugar los primer minutos de la madrugada del 1 de enero en una plaza ubicada en la intersección de las calles Urquiza y 18 de Noviembre del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, los efectivos fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre el incendio declarado en la vía pública, donde dos palmeras se prendían fuego producto de pirotecnia.

De inmediato el Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 8 se hicieron presentes en el lugar y tras varios minutos de trabajo, lograron controlar la situación y poner al resguardo varias viviendas que se encuentran muy cerca del lugar.

El representante fiscal zonal del MPA solicitó al Centro de Monitoreo las imágenes de las cámaras de seguridad, para avanzar con la investigación.