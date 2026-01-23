Ladrón brutalmente agredido

Un hombre de 42 años fue brutalmente agredido por los dueños de un camión, luego de ser sorprendido en el interior del mismo, sustrayendo pertenencias.

El hecho se registró se registró el miércoles pasado, en horas de la tarde en la intersección de Chile y Nicaragua del barrio La Paz de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, un hombre de 58 años y su hijo adolescente de 17, sorprendieron a su vecino en la cabina del camión, que estaba estacionado en la vereda de su vivienda.

El inculpado fue inmediatamente reducido a golpes y un vecino alertó al sistema de emergencia 911, sobre el hecho.

Una comisión de efectivos de la Seccional 60º del barrio La Posta de Perico se hizo presente en el lugar y observaron al inculpado tendido en el suelo, visiblemente herido en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del MPA habilitado en la feria judicial, quien solicitó que el protagonista sea trasladado con custodia policial a la guardia del hospital "Arturo Zabala" y una vez que recupere el alta médica, que sea alojado en las celdas de la sede policial interviniente.

El damnificado realizó la denuncia correspondiente, manifestando además el faltante de otros objetos que fueron sustraídos de dos compartimentos que tiene el camión, es por eso que los investigadores iniciaron las pesquisas, para tratar de dar con el cómplice del sujeto que fue brutalmente agredido.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 60º, por disposición del representante fiscal.