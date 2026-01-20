20°
Río Cuarto, Córdoba

Detuvieron a un sospechoso de atropellar y balear a un hombre

La víctima recibió 15 disparos y debieron amputarle una pierna.

Martes, 20 de enero de 2026 00:00
ESQUINA | SALTA Y LAPRIDA, DONDE OCURRIÓ EL HECHO QUE SE INVESTIGA.

En las últimas horas fue detenido un hombre de 26 años señalado como el atacante de Paolo De La Fuente (37), quien se encuentra en estado crítico en el hospital "San Antonio de Padua" de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, después de haber sido atropellado y atacado a balazos en un confuso episodio. El acusado quedó imputado por el delito de "homicidio calificado en grado de tentativa".

Según informaron medios de comunicación locales, el hecho ocurrió el miércoles 7 de enero por la noche, cuando la víctima regresaba en moto a su casa tras jugar al fútbol. De acuerdo con las fuentes citadas por diarios cordobeses, De La Fuente fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento en la esquina de Salta y Laprida. El conductor lo arrastró unos 20 metros antes de descender del vehículo y dispararle varias veces. Además, fuentes cercanas a la investigación indicaron que fueron 15 los tiros que recibió.

Los investigadores sostienen que el agresor confundió a la víctima con otra persona de fisonomía y contextura similar, y que el incidente habría estado vinculado a un ajuste de cuentas previo. El atacante habría buscado a un hombre que lo agredió días antes y que poseía una motocicleta similar a la de De La Fuente.

El ataque dejó como saldo graves lesiones en la pierna derecha de la víctima, lo que obligó a los médicos a amputársela poco después.

 

