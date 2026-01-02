Recuperaron tres vehículos sustraídos en otras provincias

Efectivos policiales recuperaron tres vehículos que tenían pedido de secuestro, por haber sido sustraídos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, uno de los episodios se registró días atrás sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N°9, a la altura del barrio Norte de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales y personal de Seguridad Vial realizaban un control de rutina, cuando detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen.

Al solicitarle la documentación correspondiente al conductor, cayeron en cuenta que no poseía cédula de identificación del automotor, seguro ni revisión técnica obligatoria. Además, carecía de chapa patente trasera.

Por tal motivo solicitaron un informe sobre el dominio del vehículo y se estableció que registraba un pedido de secuestro desde el 17 de octubre del 2025, requerido por la División Comisaría Vecinal 9B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el delito de robo.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación el vehículo fue secuestrado y el conductor trasladado a la Brigada de investigaciones.

Mientras que el pasado martes alrededor de las 11 en la ciudad de Libertador General San Martín, personal de Seguridad Vial y efectivos policiales cruzaron los datos de un automóvil marca Volkswagen con la base de consulta de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

Así, cayeron en cuenta que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el 30 de noviembre del año pasado, emitido en la provincia de Santa Fe.

El episodio restante ocurrió el mismo día alrededor de las 18 en la localidad de El Bananal, donde efectivos secuestraron una motocicleta Rouser de 200 cc de cilindradas tras realizar una serie de tareas investigativas.

El rodado registraba un pedido de secuestro desde el 8 de abril del 2025, a solicitud de la Justicia de Mendoza.