Choque en cadena en Bárcena dejó varias personas heridas

Al menos siete personas resultaron con distintas heridas, luego de protagonizar un choque en cadena en el que se vieron involucrados tres vehículos.

El hecho se registró la tarde de ayer en un tramo de la ruta nacional Nº 9, a la altura del río del Medio de la localidad de Bárcena.

En esas circunstancias, una importante fila de vehículos se dirigía a la Quebrada jujeña y por causas que por el momento son materia de investigación, el conductor de un vehículo impactó a otro de adelante y consecuentemente el segundo impactó con un tercero.

Los efectivos de la Seccional 12º de la localidad de Volcán llegaron al lugar de los hechos, junto con el personal de Seguridad Vial, quienes se encargaron de tratar de reordenar el tránsito vehicular, aunque fue casi imposible, por la importante cantidad de vehículos que se dirigían al norte de la provincia.

Cuatro vehículos del Same 107 también se hicieron presentes en el lugar y atendieron a los protagonistas del siniestro, varios de ellos fueron trasladados a la guardia del hospital "Pablo Soria" con distintas heridas, a modo de prevención.

La información preliminar, permitió saber que ninguno de los involucrados presentaba lesiones de consideración.

Personal del Departamento de Criminalística también trabajó en la escena y realizaron las pericias de rigor para establecer las circunstancias en que ocurrió el triple choque.