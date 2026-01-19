Sospechoso fue detenido con 18 envoltorios de cocaína

Efectivos policiales de la Seccional 4° del barrio capitalino de Cuyaya detuvieron a un hombre de 41 años que tenía en su poder 18 envoltorios de cocaína, mientras se encontraba en la vía pública junto a dos sujetos en el mencionado sector barrial. Intervino también la Brigada de Narcotráfico para verificar de qué sustancia se trataba, luego del alerta de los vecinos.

El ilícito fue advertido días pasados, en momentos que por la tarde se alertó al Sistema 911 sobre la presencia de tres hombres que se encontraban en una esquina tomando bebidas alcohólicas.

Por esa razón, alrededor de las 17.10 una comisión de agentes arribó a la intersección de las calles La Rioja y Comandante de la Corte, en donde efectivamente estaban los sospechosos mencionados en la comunicación.

En ese contexto, los uniformados pasaron a identificar a los sujetos, tres hombres de 41, 43 y 27 años. Además, percibieron un fuerte olor a un estupefaciente, por lo que llamaron al personal de la Brigada de Narcotráfico.

Así fue cómo minutos más tarde, integrantes de la mencionada Brigada especializada se constituyeron en el escenario del procedimiento y pasaron a palpar a los tres sospechosos.

De esa manera, los efectivos encontraron 18 envoltorios de color negro con una sustancia en polvo en su interior entre las prendas del hombre de 41 años. Tras esto, los agentes pasaron a realizar la prueba de campo sobre el elemento encontrado ante la presencia de testigos, el cual dio positiva para clorhidrato de cocaína.

Luego de la confirmación del estupefaciente hallado, los agentes se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el secuestro de los 18 envoltorios y el traslado de los sujetos a la Seccional 4° para quedar a disposición de la Justicia.