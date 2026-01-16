Intentó robar en un bar

Un sujeto de 39 años fue demorado luego de que intentara sustraer pertenencias a clientes en el interior del local gastronómico del microcentro de la capital jujeña.

El hecho ocurrió días atrás, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1, fueron alertados por el Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de un delincuente que amedrentaba a los presentes en el comercio de calle Sarmiento, logrando frustrar el robo gracias a la inmediata respuesta operativa de las unidades motorizadas.

Allí se realizó una persecución tras recibir la descripción del sospechoso, aportada por una empleada del local, quien además denunció haber sido agredida al intentar evitar el ilícito.

El despliegue policial permitió interceptar al protagonista en las inmediaciones de la fuente de agua de Plaza Belgrano.

El sujeto quedó alojado en la dependencia policial correspondiente tras ser identificado, quedando a disposición de la justicia bajo la supervisión de las autoridades de turno.