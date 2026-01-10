Detenida acusada de estafar a jubilados en un banco

Efectivos policiales de la Unidad Regional 2 detuvieron a una mujer acusada de haber estafado a jubilados dentro de una entidad bancaria de la ciudad de San Pedro, simulando ser empleada del lugar. Además, le secuestraron la moto en la cual se movilizaba por poseer pedido de captura activo en la capital jujeña.

El procedimiento fue realizado el pasado jueves, luego de la denuncia realizada por dos jubilados en la ciudad del Ramal. En sus testimonios, las dos víctimas refirieron que días pasados concurrieron a la sucursal del banco privado con mayor presencia en la provincia, ubicada en la esquina de las calles Sarmiento y Alberdi.

En esas circunstancias, dentro de la entidad ambos denunciantes fueron recibidos por una mujer que dijo ser empleada bancaria y que los iba a ayudar en los trámites a realizar.

Fue entonces que los damnificados creyeron en las palabras de la ahora detenida, por lo que le facilitaron sus respectivas tarjetas de débito y documentos de identidad, con la confianza en que la sospechosa les iba a llevar adelante las gestiones.

Sin embargo, con el correr de las horas las víctimas notaron movimientos en sus respectivas cuentas bancarias. Las mismas eran pedidos de préstamo sin consentimiento y posteriores extracciones de dinero.

Ante este panorama, los damnificados se dirigieron a realizar las denuncias correspondientes en la unidad policial. Además, brindaron las características de la supuesta asesora del banco.

Fue entonces que con estos datos la Brigada de Investigaciones de San Pedro comenzó con las tareas de pesquisa para dar con el paradero de la mujer, incluido el alerta a los empleados del banco en caso de verla por el lugar.

De esta manera, el pasado jueves en la sucursal notaron la presencia de la sospechosa y dieron aviso a la Brigada, que de inmediato arribó a la sucursal del centro sampedreño para proceder a la detención.

También, luego de constatar la identidad de la mujer de 40 años, los integrantes de la Brigada se dirigieron a su domicilio en el Lote Arrayanal, en el departamento San Pedro.

Así fue cómo en la casa de la sospechosa los uniformados encontraron una moto marca Honda Wave de 110 cc de cilindrada. Tras esto, se consultó a la base de datos policial y resultó que el rodado tenía pedido de secuestro activo en la capital provincial.

Finalmente, la mujer acusada de estafa y el motovehículo fueron trasladados a una dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia que investiga el presunto ilícito en perjuicio de los dos jubilados.