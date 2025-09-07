¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Finca El Pongo

Encuentran el cuerpo de un hombre apuñalado

Se trata de una persona que tenía alrededor de 50 años. Las heridas habrían sido a la altura del cuello.  

Domingo, 07 de septiembre de 2025 10:43
Brigada de Investigaciones de Perico.

En las primeras horas de la mañana de este domingo fue hallado el cuerpo de un hombre de alrededor de 50 años, quien habría sido apuñalado en el sector del cuello. El cadáver fue encontrado en la finca El Pongo, del departamento El Carmen. Trabaja en el lugar la Brigada de Investigaciones.
Si bien hay un gran hermetismo con respecto a la identidad de la persona, este medio de comunicación pudo confirmar la localización del cadáver, aunque no hay precisiones con respecto al lugar específico. 
Además, en el lugar en estos momentos se encuentra trabajando el personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 de la ciudad de Perico. Los pesquisas realizan las tareas de búsqueda de testigos del posible ilícito y de evidencias junto a integrantes de la Dirección de Criminalística de la Policía de Jujuy para la investigación en curso.

Noticia en desarrollo...

