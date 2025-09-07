¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paso de Jama
Vaticano
Cris Morena
Río Blanco
raphinha
Gilda
#Nasa
Portugal
PERICO
Ledesma
Paso de Jama
Vaticano
Cris Morena
Río Blanco
raphinha
Gilda
#Nasa
Portugal
PERICO
Ledesma

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Finca El Pongo

Encuentran el cuerpo de un hombre apuñalado

Se trata de una persona que tenía alrededor de 50 años. Las heridas habrían sido a la altura del cuello.  

Domingo, 07 de septiembre de 2025 10:43
Brigada de Investigaciones de Perico.

Un violento hecho se registró en la madrugada de este domingo en la Finca El Pongo, ubicada sobre la Ruta Provincial N°10. La víctima fue identificada como Manuel Corral, de 55 años, quien habría sido agredido con un arma blanca en el interior del predio.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un violento hecho se registró en la madrugada de este domingo en la Finca El Pongo, ubicada sobre la Ruta Provincial N°10. La víctima fue identificada como Manuel Corral, de 55 años, quien habría sido agredido con un arma blanca en el interior del predio.

De acuerdo a la información policial, alrededor de las 6.40 de la mañana un hombre se presentó en la guardia de prevención manifestando que había sido atacado por un familiar en el lugar mencionado.

De inmediato se dio aviso al personal de la Guardia Regional Seis, que arribó a los pocos minutos junto con el SAME. En forma paralela, efectivos de la Brigada de Investigaciones de Ciudad Perico, a cargo del Of. Ayte. Zerpa, también se hicieron presentes en la zona para iniciar las actuaciones correspondientes.

Al llegar, los uniformados constataron que la víctima presentaba heridas compatibles con un ataque de arma blanca. Corral fue asistido en el lugar y trasladado por los médicos del SAME a la guardia hospitalaria, donde ingresó cerca de las 7.25.

El cadáver fue encontrado en la finca El Pongo, del departamento El Carmen. Trabaja en el lugar la Brigada de Investigaciones.

Noticia en desarrollo...

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD