Incendiaron la camioneta del concejal Cardozo en Perico

La ciudad de Perico se encuentra conmocionada luego de que se conociera el incendio, aparentemente intencional, de la camioneta del concejal Walter Cardozo.

Se supo que el vehículo del legislador se encontraba estacionado afuera del domicilio y el incendio ocurrió durante la madrugada en las calles Patricias Argentinas y Sáenz Peña del barrio San Miguel de Perico.

Se conoció también que Cardozo sufrió algunas lesiones y que se encuentra hospitalizado.

Se realizó la denuncia policial para que se investigue como acontecieron los hechos.

Se desconocen si en la zona existen cámaras de seguridad que pueda identificar a los autores del hecho.