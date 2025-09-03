Disparó con un arma de aire comprimido a la casa de su expareja

Un hombre es buscado por los efectivos policiales, luego de disparar con un arma de aire comprimido a la ventana del domicilio de su expareja, romper el vidrio de un vehículo y escapar a bordo de un automóvil.

Un hombre es buscado por los efectivos policiales, luego de disparar con un arma de aire comprimido a la ventana del domicilio de su expareja, romper el vidrio de un vehículo y escapar a bordo de un automóvil.

La escena quedó captada en las cámaras de seguridad de una vecina y la víctima denunció que días atrás el irascible sujeto la había amenazado con herirla con el arma.

Fuentes que fueron consultadas por este matutino indicaron que el hecho tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 1, sobre un tramo de la calle Teniente Nivoli del barrio Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que una mujer se encontraba en su domicilio junto a su progenitora, cuando escuchó un fuerte golpe en la celosía de la ventana de su habitación.

De manera inmediata salió para ver que sucedía pero solo encontró a su vecina, quien le alertó haber visto a un hombre merodeando la cuadra a bordo de un automóvil y que también le habían provocado daños en la ventana de su vehículo.

Por tal motivo procedieron a revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del domicilio, donde constataron que se trataba de la expareja de la mujer y que los daños habían sido provocados con una pistola de aire comprimido.

Posteriormente la damnificada se dirigió a la Seccional 46°, donde relató el temerario episodio a los efectivos y agregó que el inculpado día previo le había enviado la foto de un arma de aire comprimido junto a mensajes donde la amenazaba con dispararle.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Mientras que los efectivos policiales de la Seccional 46° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.