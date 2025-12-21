Jujeño en el Consejo Federal del Notariado

En el marco de la asamblea general ordinaria del Consejo Federal del Notariado Argentino, concretada recientemente en el salón General Broquen del Círculo Militar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se renovaron las autoridades que conducirán la institución durante 2025/2027. En un hecho inédito un jujeño fue electo consejero primero. Se trata de Pablo Esteban Saravia Pérez, quien sumará voz y presencia en la conducción nacional del notariado argentino.

La nueva mesa directiva quedó encabezada por Diego Leandro Molina (Buenos Aires), acompañado por Juan Carlos Francisco Margalef García (Salta) y Verónica Teresa Bianco (Córdoba) como vicepresidentes primero y segundo. Las secretarías recayeron en Laura Fernanda Camejo (Entre Ríos) y Claudia María Picco (La Pampa); mientras que la tesorería y protesorería, David Cuño (Formosa) y Pablo Federico Degano Ábalos (Santiago del Estero).

En el listado de vocales figuran representantes de distintas provincias, entre ellos el jujeño Saravia Pérez, junto a colegas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Asimismo, el Órgano de Fiscalización quedó integrado por autoridades de Chaco, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego.

"Este logro es colectivo y refleja el esfuerzo de todo el cuerpo colegiado de Jujuy. Es un orgullo llevar la voz de nuestra provincia al ámbito nacional", expresó Saravia Pérez tras asumir su nuevo rol.

La elección reafirma la importancia de la representación federal en el notariado argentino y proyecta a Jujuy como protagonista en las decisiones estratégicas de la profesión, consolidando el camino de modernización y fortalecimiento institucional que se viene impulsando en la provincia.

Trayectoria

Saravia Pérez, presidente del Colegio de Escribanos de Jujuy (2023-2025), lideró un proceso de modernización institucional, fortaleciendo la comunicación estratégica y la apertura hacia la comunidad. Protesorero del Consejo Federal del Notariado Argentino (2023-2025), en la mesa directiva nacional aportó una visión federal y el compromiso jujeño en la administración y gestión de la institución.

Obtuvo mención Especial en el Congreso Internacional Cono Sur (2019) juntos a tres colegas de la provincia por su trabajo La Función Notarial y las Nuevas Tecnologías; miembro de la Comisión de Informática del Consejo Federal del Notariado Argentino (2015-2017), participó activamente en el desarrollo y actualización de herramientas tecnológicas, contribuyendo a la digitalización y modernización de la actividad notarial en todo el país.

Delegado Nacional de los Jóvenes Notarios (2014-2015), representó a la Argentina en el Encuentro Internacional del Notariado Novel, aportando la perspectiva jujeña en debates sobre innovación y formación profesional. Coordinador internacional en las Jornadas del Notariado Novel del Cono Sur (2012), fue electo por el Consejo Federal para representar al país en Paraguay, en temas vinculados a sociedades comerciales.

Impulsó la digitalización de procesos, la organización de eventos de alto impacto y la consolidación de la identidad notarial jujeña. Su trayectoria refleja la confianza en su liderazgo y la importancia de integrar la perspectiva de las provincias en las decisiones estratégicas del notariado argentino. Se destaca por su visión de un notariado cercano, transparente y en constante evolución.