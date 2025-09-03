Hirieron a una adolescente

Una adolescente de 14 años fue atacada con una trincheta y herida en el rostro, por dos adolescentes que asisten al mismo colegio.

Una adolescente de 14 años fue atacada con una trincheta y herida en el rostro, por dos adolescentes que asisten al mismo colegio.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que una mujer se hizo presente en la Seccional 5º del barrio Ciudad de Nieva, para denunciar que su hija había sufrido el violento ataque por parte de dos adolescentes que desde hace tiempo la amenazaban.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del lunes en un tramo del Pasaje Lerma del mencionado sector barrial, cuando se dirigía al establecimiento secundario.

Las actuaciones fueron remitidas al fiscal del MPA, quien solicitó la inmediata intervención del Juzgado de Menores, para establecer los pasos a seguir ante el lamentable episodio.