Elevan a juicio el femicidio de Angelina González

Se confirmó la elevación a juicio oral y público de la causa que investiga la muerte de Angelina Gonzáles, la joven de 15 años encontrada sin vida el pasado 4 de mayo en un tramo de la playa del río Las Pavas, en una zona de monte de las afueras de la localidad de Pampa Blanca. Tras el cierre de la etapa investigativa, a esta instancia llega el único acusado, Adrián Ochoa, imputado del supuesto delito de "homicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y por haber mediado violencia de género". Aguardan la fecha del comienzo de las audiencias de debate ante el tribunal en función de juicio.

En el contexto de esta novedad, El Tribuno de Jujuy dialogó en exclusiva con Rosana Barraza, tía de "Angie", acerca de las expectativas ante esta etapa judicial que se aproxima y del recuerdo de su sobrina a casi cinco meses del femicidio.

"Tenemos puesta toda la fe en que se haga justicia porque lo que pedimos y exigimos es la perpetua sin ningún privilegio por lo que hizo. No hay que tenerle pena por el daño grandísimo que hizo. Destruyó a toda una familia", aseguró de manera tajante la mujer.

El reclamo de justicia de la familia Gonzáles-Barraza es llevado adelante todos los miércoles por la tarde recorriendo las calles de la localidad de Pampa Blanca. En diálogo con este diario, su tía resaltó que "a las niñitas más chiquitas que les enseñaba saya y es una pena cuando vamos en las marchas y terminamos justo en la plaza donde se hizo un mural por ella ('Angie') y se arriman ahí las niñas chiquitas a saludar a mi hermana (a la mamá de 'Angie') y dicen 'estamos por Angie, estamos por Angie'. Los niños sienten más empatía que la gente grande".

También, en algunas oportunidades Evangelina y Rosana, madre y tía de Angelina, respectivamente, vienen los martes hasta la capital jujeña para participar de las concentraciones en la plaza Belgrano y de la posterior marcha de las "Madres y padres del dolor", que reúne a familiares de víctimas de distintos puntos de la provincia.

El recuerdo de "Angie"

La joven hubiera cumplido 16 años de vida el pasado 3 de septiembre y cursaba el tercer año de la secundaria, con muchos planes a futuro que se vieron truncados a principios de mayo.

"Cada día se hace más y más difícil. Era una niña amorosa con su mamá, ni qué decir con sus hermanos. Respetuosa, risueña. Bien estudiosa, era abanderada. Tenía miles de proyectos, miles de cosas por vivir, por descubrir para que ese psicópata venga y termine con la vida de 'Angie', no es justo. Por eso exigimos perpetua y no nos vamos a cansar de pedir", recordó y a la vez exigió Rosana Barraza.

"Angie", más allá de su corta edad, era una joven llena de vida, inquieta por aprender pensando en su futuro y con un objetivo claro que tenía a la danza en el horizonte. "Soñaba con ser profesora de danzas y eso que hacía cursos de uñas, cursos de repostería. Tenía una máquina de coser chiquitita que su mamá se la compró y todavía está pagando porque recién iniciaba ella. Hacía chuletitas, colitas, moñitos para que su mamá se las vendiera. Era una chica que estaba a mil", repasó la entrevistada ante este matutino.

Los hechos

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la unidad fiscal especializada en este tipo de delitos, Angelina "Angie" González, de 15 años, salió el sábado 3 de mayo alrededor de las 17 de su casa ubicada en el barrio San Expedito de la localidad de Pampa Blanca.

Horas más tarde, cerca de las 21, los efectivos de la Seccional 45º de Pampa Blanca activaron el protocolo de búsqueda, luego que la progenitora de la adolescente alertara sobre su desaparición.

Desde un primer momento, en el entorno de "Angie" se sospechó que Adrián Ochoa fue quien la citó en un lugar, momento a partir del cual no se supo más nada de la joven. En consecuencia, la madre de la víctima fue a la casa del detenido y le preguntó por su hija. Ochoa respondió con evasivas y manifestó que hacía mucho tiempo que no sabía nada de la joven y que acababa de llegar de pescar toda la tarde.

Al otro día, el domingo 4, alrededor de las 9 el personal del Same fue alertado sobre un presunto intento de suicidio. Cuando se hicieron presentes en la vivienda de la familia Ochoa, lograron salvarle la vida al único acusado, quien había ingerido un pesticida.

Fue trasladado de urgencia a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico y, horas más tarde, su estado de salud comenzó a mejorar. El desenlace se dio cuando el inculpado se "quebró" ante los efectivos, se culpó de haber protagonizado el crimen y dio la ubicación donde dejó el cuerpo. Más tarde, alrededor de las 11 fue hallado en un tramo de la playa del río Las Pavas, límite entre las provincias de Jujuy y Salta.