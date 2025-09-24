Hallan al conductor que se fugó tras atropellar y matar a un hombre en la Ruta 35

Un hombre de 32 años murió el pasado domingo tras ser atropellado en la Ruta Provincial Nº 35, a la altura del sector Agua Negra, en un siniestro del que el conductor huyó. Tras una investigación intensiva, la policía logró identificar, localizar y detener a un sospechoso, también oriundo de esta localidad, quien quedó a disposición de la Justicia.

La víctima fue identificada como Pablo Daniel Soraire, residente del barrio Puesto Nuevo de Palma Sola. De acuerdo a las primeras indagatorias, Soraire se encontraba dormitando en las inmediaciones de la cinta asfáltica cuando fue embestido por un vehículo que circulaba por el lugar. El conductor no se detuvo para prestar auxilio y abandonó la escena.

El descubrimiento del cuerpo se produjo luego de que transeúntes alertaran a los servicios de emergencia sobre un hombre tendido en la ruta. Al arribar al lugar, paramédicos del SAME confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Inmediatamente, personal de la Seccional Nº 36 de la policía, junto a Criminalística del Ministerio Público de la Acusación, acordonaron la zona para iniciar la investigación. Las tareas, dirigidas por el fiscal Matías Mora, incluyeron la recolección de evidencias y testimonios. El cuerpo de Soraire fue trasladado a la Morgue Judicial de San Pedro de Jujuy, donde la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un "traumatismo encéfalo craneal grave".

La pesquisa culminó este martes cuando, mediante el análisis de filmaciones y datos recabados, los investigadores dieron con el vehículo implicado y con su conductor, un hombre mayor de edad cuyo nombre no fue oficialmente revelado. El automóvil fue secuestrado para ser sometido a pericias, mientras que el detenido permanece a disposición de la Justicia mientras se avanza en las actuaciones complementarias del caso.