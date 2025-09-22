°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Palma Sola

Se investiga la muerte de un hombre hallado en la ruta

El cuerpo apareció al costado de la cinta asfáltica.

Lunes, 22 de septiembre de 2025 23:34
SECCIONAL 36° | UNIDAD POLICIAL A CARGO DE LAS ACTUACIONES DEL CASO.

La Justicia jujeña investiga las causales de muerte de un hombre de 32 años, identificado como Pablo Soraire, cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la ruta provincial N° 6, a la altura del ingreso al barrio Agua Negra de la localidad de Palma Sola. La hipótesis principal es que podría haber sido víctima de un incidente vial.

El hecho fue advertido el pasado domingo por la madrugada, cuando un transeúnte observó la presencia del cadáver y se comunicó con la Seccional 36° del mencionado poblado.

Por esa razón, alrededor de las 6.20 una comisión policial se apersonó en el lugar señalado en el alerta y se encontraron con el cuerpo que estaba ubicado en la banquina, boca arriba y con visibles lesiones en la cabeza.

Ante tal situación los agentes se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se presente en el escenario del hecho el personal de Criminalística, de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 y de Bomberos.

Luego del peritaje correspondiente para conocer las causales del deceso, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de San Pedro, a la espera de la autopsia.

Sin embargo, los investigadores tienen como hipótesis principal, que la causa de la muerte podría haber sido un incidente vial con posterior fuga del conductor del vehículo que lo atropelló.

 

