Condenaron y detuvieron a desaprensivo conductor

Un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol, chocó contra un poste provocando que el mismo caiga sobre un bebé de 8 meses de edad causándole lesiones gravísimas, fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta por igual término y cuatro años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

Se trata de Cristian Norberto Aiza, quien fue sentenciado, detenido inmediatamente y trasladado el Servicio Penitenciario, luego de ser hallado autor penalmente responsable del delito de "lesiones culposas gravísimas en accidente de tránsito agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol", ocurrido en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy.

La sentencia fue emitida el pasado 17 de septiembre, en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, por el Tribunal Unipersonal de Juicio a cargo de la jueza penal Ana Carolina Pérez Rojas, con la asistencia del actuario Ricardo Grisetti.

Además la jueza ordenó que una vez firme y consentida la sentencia, se informe su resolución a la Dirección del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito, de la Dirección Nacional de Licencia de Conducir y Antecedentes de Tránsito a cargo del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, Cristian Norberto Aiza fue sometido a juicio acusado por el hecho ocurrido el 30 de octubre de 2022, alrededor de las 17, cuando conducía un vehículo utilitario marca Peugeot Partner, ploteado hasta la luneta con la firma comercial de una empresa de servicios logísticos, en estado de ebriedad, determinado por Alcotest con un resultado de 1.20 g/l, por calle Yacoraite esquina Colón del barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy.

En el momento que Aiza ingresó al pasaje donde había al menos diez niños jugando, hizo marcha atrás y derribó un poste de madera, provocando que cayera hacia la puerta de una vivienda, donde estaba el bebé de ocho meses, en los brazos de su hermano de 16.

Como consecuencia del violento impacto, Tomás sufrió un paro respiratorio, a raíz de politraumatismo craneal grave, además de una hemorragia subdural, quedando un mes en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" de la capital jujeña, otro periodo en terapia intermedia y varios meses más en sala verde. Dentro de su estadía de terapia, el bebé se contagió de un adenovirus, que se aloja en la garganta y lamentablemente no hay en el mundo medicación para ese tipo de virus. A raíz de esto, el bebé también quedó con una secuela en los pulmones.

Las partes en el juicio

Como representante del Ministerio Público de la Acusación estuvo presente Diego Cusell, mientras que Esteban Nicolás Corte se desempeñó como querellante particular y José Fernández Canavire como abogado defensor del acusado Aiza.

La sentencia en su totalidad y sus fundamentos serán registrados el día hábil siguiente al vencimiento del término legal pertinente, en el Sistema de Gestión Judicial; a partir de lo cual las partes podrán recurrir la misma ante una instancia superior a la de juicio.