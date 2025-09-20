°
20 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Cindac

Buscan a Eusebia Zarate

La mujer de 58 años falta de su hogar desde el jueves.

Sabado, 20 de septiembre de 2025 09:08

Familiares, amigos y vecinos busca a Eusebia Zarate de 58 años de edad quien falta de su domicilio desde la jornada del jueves.

La mujer con domicilio en la ciudad de Perico es de tez trigueña, contextura robusta, pelo ondulados negros con canas hasta los hombros.

Al momento de su desaparición vestía musculosa blanca con azul y lunares negros, pollera de color negro con verde y chinelas negras.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la mujer deben comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o a l 3886860239.

 

