°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

camp rock 3
Grave error
El Chingo
ARCA
Policía de la Provincia
Hamilton
Concejal Cardozo
Victoria Beckham
Trump
Conciencia Animal
camp rock 3
Grave error
El Chingo
ARCA
Policía de la Provincia
Hamilton
Concejal Cardozo
Victoria Beckham
Trump
Conciencia Animal

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Rocco, el héroe de cuatro patas: encontró sano y salvo a un joven en Perico

El joven con discapacidad, que había desaparecido por la mañana, fue hallado desorientado pero en buen estado físico.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 11:37

Una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad de Perico concluyó con final feliz en la tarde de ayer, gracias a la destacada intervención de Rocco, un perro de la Unidad Especial K-9 de la policía. El animal fue clave para localizar a un joven con discapacidad que se había ausentado de su vivienda en el barrio Carlos Pellegrini durante la mañana.

La alarma fue activada por la familia del joven, lo que motivó un rápido despliegue de efectivos policiales. Tras recoger una "prenda testigo" (un objeto con el olor de la persona) en el domicilio, los oficiales y el binomio canino iniciaron un rastreo por diversas calles y terrenos baldíos de la zona.

Después de horas de trabajo, el instinto y el entrenamiento de Rocco dieron resultado. En las inmediaciones del barrio 2 de Agosto, el can mostró un cambio de conducta, una señal inequívoca para sus guías de que había detectado algo. Siguiendo su lead, los uniformados lograron individualizar al joven, quien se encontraba desorientado pero a salvo y sin comprometer su salud física.

La operación concluyó con el reencuentro del joven con su familia, quienes ahora lo tienen bajo su resguardo. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD