“Motochorros” amenazaron con un arma a dos abogados

"Motochorros" asaltaron bajo amenazas con un arma de fuego a dos transeúntes y escaparon, en la ciudad de Perico.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 21.10 sobre un tramo de la avenida Italia de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias en que dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta de 150 cc de cilindradas interceptaron a dos transeúntes.

De manera inmediata el sospechoso que circulaba como acompañante descendió del rodado, extrajo un arma de fuego de entre sus prendas de vestir y bajo amenazas se apoderó de las pertenencias de las víctimas, para luego emprender la fuga junto a su cómplice.

Los damnificados, ambos abogados, radicaron las correspondientes denuncias en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6, donde relataron a los efectivos que fueron asaltados a media cuadra del estudio jurídico donde trabajan y a metros del vehículo de uno de ellos.

Una de las víctimas sufrió la sustracción de una campera, una billetera donde guardaba dinero y tarjetas bancarias, además de documentación.

Mientras que otro de los damnificados denunció la sustracción de una mochila, donde también guardaba su billetera y documentación.

El temerario episodio quedó grabado por una cámara de seguridad y este diario tuvo acceso a las imágenes, donde se ve el accionar de los delincuentes y cómo en tan solo 7 segundos perpetran el ilícito con total impunidad.

La grabación ya se encuentra en manos del ayudante fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones que trabajan en identificar a los inculpados.