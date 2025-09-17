El fiscal Beller se reunirá con Jurado

El fiscal regional del MPA Guillermo Beller se reunirá en la Unidad Penal del barrio Gorriti con Matías Jurado, el hombre acusado de la desaparición y asesinato de al menos cuatro personas.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a El Tribuno de Jujuy que la reunión será esta jornada pasadas las 14 y tendrá un tono informal, donde el representante del Ministerio Público de la Acusación escuchará al imputado. Los investigadores creen que durante la entrevista, Jurado le pedirá al fiscal permanecer aislado de la comunidad carcelaria, para resguardar su integridad física.

Matías Emilio Jurado es entrevistado por una profesional especialista en psiquiatría del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta, quien una vez concluidas las sesiones, elevará el informe para ser incorporado al expediente judicial, de uno de los casos más espeluznantes de la historia criminal de la provincia.

El 3 de septiembre pasado, la Justicia confirmó la reconstrucción de dos nuevos perfiles genéticos de los restos biológicos hallados en "la casa del horror" y dieron positivo para otras dos personas que fueron denunciadas como desaparecidas y con estos nuevos elementos, Jurado será imputado por la presunta autoría y responsabilidad de la desaparición y homicidio de al menos cuatro personas.

Lo que se pudo reconstruir hasta el momento, es que Matías Jurado mantuvo de alguna manera contacto con Juan José Ponce (51) Miguel Ángel Quispe (60), Sergio Sosa (25) y Jorge Omar Anachuri (68) y hallaron sangre de estas personas en "la casa del horror".

Pero además, no hay que perder de vista que el miércoles 11 de junio desaparecía el empleado municipal Juan Carlos González (60) y su teléfono celular se activó por última vez en la casa del imputado.

No obstante, existen dos perfiles abiertos y es por eso que la Justicia solicitó que se tomen muestras a familiares de dos personas que fueron denunciadas como desaparecidas desde enero.