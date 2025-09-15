Encontraron escondido al narco más buscado de Santa Fe

Waldo Bilbao era uno de los líderes de una red que abastecía con cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Lo encontraron escondido en una guarida que había construido en el baño de su casa. Lo bajaron, lo pusieron cara contra el piso y le precintaron las manos. Después lo dieron vuelta y le preguntaron su nombre. Ya no tenía salida, pero tampoco se las iba a hacer tan fácil.

Este lunes no sólo se conocieron las imágenes de la guarida, sino también de cómo el momento de la captura de Waldo Alexis Bilbao, cuando lo descubrieron en un escondite construido dentro del baño de su vivienda en Rosario.

El narco estaba prófugo desde 2023, acusado de liderar una red de tráfico de cocaína con ramificaciones en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Su hermano y socio, Brian Bilbao, sigue con un pedido de captura vigente y una recompensa de 40 millones de pesos sobre su cabeza.