Un sujeto fue detenido por golpear y asaltar a una joven

Un hombre de 28 años fue detenido luego de golpear y asaltar a una joven de 20 años en la capital provincial. Tras darse a la fuga fue encontrado mediante las imágenes de las cámaras de seguridad de la Central de Monitoreo del Servicio 911, para ser trasladado a la Seccional 61°. La víctima logró recuperar sus pertenencias.

El hecho sucedió días pasados en horas de la madrugada, cuando efectivos policiales fueron alertados de un robo en la avenida Italia en inmediaciones del cementero El Salvador, de la ciudad capital.

Por esa razón, de inmediato una comisión que recorría las calles céntricas arribó hasta el escenario del hecho, en donde se encontraba la víctima, una mujer de 20 años.

Fue entonces que los agentes se entrevistaron con la damnificada, quien les precisó que un hombre la interceptó mientras caminaba a la altura del mencionado camposanto para golpearla y robarle la mochila que llevaba.

Ante esto, los uniformados se comunicaron con la Central de Monitoreo del Servicio 911, quienes gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, pudieron identificar al atacante.

De esta manera, los agentes recibieron las indicaciones de hacia dónde se estaba fugando el sospechoso. Se trataba de la intersección de las calles Abra de Rachaite y Jade Norte, del barrio Punta Diamante, por lo cual se dirigió un móvil policial para la búsqueda.

Así alrededor de las 6.40 el fugitivo fue localizado con la pertenencia que le robó a la víctima para ser detenido y luego trasladado a la Seccional 61° del barrio capitalino de El Chingo.

Por otro lado, la víctima pudo recuperar la mochila que el sospechoso le había sustraído. En la misma tenía su teléfono celular, documentación personal, la suma de 10 mil pesos y tarjetas de crédito y débito. Elementos que la joven pudo recuperar en la sede policial, en donde realizó la denuncia del ilícito. Además, fue asistida por el personal del Same por la agresión que recibió del detenido.