“Patota” amenazó con un arma de fuego a una mujer

Una mujer domiciliada en Alto Comedero fue amenazada por una "patota", de los cuales uno de ellos portaba un arma de fuego. Por esa razón, la víctima solicitó la presencia policial en la mencionada zona de la capital jujeña para comunicar lo ocurrido.

El Servicio 911 días pasados por la madrugada recibió el alerta de un hecho de violencia en progreso en la vía pública, en cercanías de la esquina de las calles Palpalá y Monterrico. Por esa razón, una comisión de la Infantería de la Policía provincial arribó al lugar señalado cerca de las 4.30, en donde se encontraba la mujer.

Fue entonces que los agentes se entrevistaron con la damnificada, quien les refirió que vive en cercanías del arroyo Las Martas, zona en la cual la interceptó un grupo de hombres. Además, uno de los sospechosos esgrimió un arma de fuego al momento de amenazarla.

Tras esto, los efectivos consultaron a la joven si conocía a los sujetos, a lo que ella respondió que no.

Finalmente, los uniformados comunicaron la novedad a la Seccional 46°, con jurisdicción en la zona, a donde la víctima se comprometió a dirigirse para realizar la correspondiente denuncia antes de retirarse a su domicilio.