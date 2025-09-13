Tenía un cuchillo en su poder y fue detenido

El Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 de San Pedro de Jujuy, arrestó a un joven de 20 años en el barrio San Miguel.

El hecho tuvo lugar la mañana del jueves pasado, cuando el sospechoso intentó evadir a los efectivos policiales, pero fue interceptado.

Un palpado de seguridad reveló que portaba un arma blanca empleada para abrir vehículos, lo que justificó su arresto.

El procedimiento se llevó a cabo a las 11.15 en un tramo de la calle Pueyrredón. El joven ocultaba una punta de metal de 25 cm y una pipa de metal. Fue trasladado a la Seccional 52, donde las consultas al sistema policial confirmaron que tenía varias medidas judiciales vigentes, incluyendo una prohibición de acercamiento y una condena de ejecución condicional.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la comisaría a disposición de la justicia. Este caso resalta la importancia de los controles preventivos y la coordinación policial para mantener la seguridad en la comunidad.