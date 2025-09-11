Camionero jujeño perdió la vida tras perder el control

Un camionero de 55 años oriundo de la localidad de Ledesma, perdió la vida luego de protagonizar un siniestro vial en la provincia de Tucumán.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, en un tramo de la ruta nacional Nº 38, en el sur de la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi.

En esas circunstancias, el conductor del camión transportaba azúcar hacia la provincia de Catamarca, a bordo de un camión marca Scania y por causas que se tratan de establecer, perdió el control y terminó impactando contra el guardrail y se produjo el vuelco.

A raíz del violento impacto, la víctima identificada como Héctor Rojas (55) quedó atrapada entre los hierros retorcidos de la cabina y es por eso que intervino de inmediato el Cuerpo de Bomberos para rescatar a la víctima.

Rojas fue trasladado de urgencia al nosocomio local y lamentablemente falleció horas después, mientras se encontraba en la sala de cuidados intensivos a causa de las importantes heridas que sufrió.

En el lugar también prestaron colaboración personal policial, la Guardia Urbana Municipal de esa localidad tucumana, efectivos de servicios de emergencias locales y una ambulancia del sistema de emergencia 107, que trasladó al chofer del vehículo de gran porte.

Al respecto, el bombero Fabricio Soberón, que integró el equipo de rescate, dialogó con los medios locales y dijo que "fue un arduo trabajo en conjunto con la policía y la guardia urbana. El hombre tenía sus miembros inferiores atrapados, sobre todo la pierna izquierda, y presentaba además una herida grave en su brazo izquierdo. Trabajamos con herramientas de corte hasta lograr liberarlo, con la colaboración del 107 que estabilizó al paciente para su traslado". En tanto el comisario a cargo del operativo Williams Modad, señaló que el rodado "perdió el control y cayó hacia la acera sur de la ruta".