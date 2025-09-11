Amenazaron a efectivos con un arma blanca y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos, luego de provocar disturbios en la vía pública e intentar atacar con un arma blanca a efectivos policiales que les pidieron que se retiren.

Según establecieron fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 2 en la intersección de las calles San Martín y Otero del barrio Centro de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que dos hombres provocaba disturbios en la vía pública y al percatarse de ellos, los efectivos del Grupo Dinámico les solicitaron que se retiren.

Lejos de acatar la orden, los inculpados vociferaron amenazas a los efectivos y uno de ellos intentó atacarlos con un arma blanca.

De inmediato emprendieron la fuga, sin embargo fueron reducidos en la intersección de las calles Otero e Independencia, desde donde los trasladaron a la Seccional 1°.

Al ser sometidos a una requisa, a uno de los incautados se le incautó un arma blanca.

Mientras que el efectivo al que intentaron herir radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.