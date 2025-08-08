¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

El Carmen

Apuñaló a un joven y continúa en libertad

La víctima aportó datos del atacante, su identidad y dónde reside, pero hasta el momento no fue detenido.

Viernes, 08 de agosto de 2025 01:04
SECCIONAL 8º | DONDE SE RECEPCIONÓ LA DENUNCIA.

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos policiales, luego de atacar a puñaladas y amenazar de muerte a un joven.

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos policiales, luego de atacar a puñaladas y amenazar de muerte a un joven.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás, en la intersección de 9 de Julio y Belgrano del centro de la ciudad de El Carmen.

En esas circunstancias, un joven circulaba junto a un amigo a bordo de una motocicleta y fue embestido de atrás por el conductor de una moto marca Zanella de 150 cc de cilindradas.

De inmediato descendió un hombre y empezó a insultar al joven, extrayendo entre sus prendas de vestir un arma blanca y provocándole heridas en los antebrazos.

En el afán de intentar defenderse, a la víctima se le cayó su teléfono celular y bajo amenazas, el sujeto denunciado se lo apropió y se dio a la fuga.

La víctima se dirigió a la sede de la Seccional 8º de El Carmen y aportó la identidad de su atacante, la dirección donde reside, pero hasta el momento no fue detenido.

Por otra parte se supo que el joven también fue asistido en la guardia del hospital local, donde debieron hacerle puntos de sutura en las heridas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control y Garantías la detención del inculpado y la ampliación del denunciante, para establecer en qué circunstancias se produjo la agresión.

Los efectivos de la Seccional 8º quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.

 

