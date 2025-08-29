¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

29 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Palpalá

Robaron tres motovehículos en menos de una hora

Los tres rodados fueron sustraídos del ingreso de domicilios en tres puntos distintos de la ciudad siderúrgica.

Viernes, 29 de agosto de 2025 00:00
SECCIONAL 47° | UNIDAD POLICIAL DONDE SE DENUNCIÓ UNO DE LOS ROBOS.

En la ciudad de Palpalá se denunció el robo de tres motos en menos de dos horas, hechos ocurridos en los barrios San Ignacio de Loyola, Carolina y Paso de Jama. En todos los casos las sustracciones no revistieron de violencia hacia sus propietarios.

En la ciudad de Palpalá se denunció el robo de tres motos en menos de dos horas, hechos ocurridos en los barrios San Ignacio de Loyola, Carolina y Paso de Jama. En todos los casos las sustracciones no revistieron de violencia hacia sus propietarios.

El primero de los hechos sucedió el pasado martes por la tarde, en momentos que el denunciante arribó a un domicilio del barrio San Ignacio de Loyola, en donde frenó el desplazamiento de la moto marca Honda Titán de 150 cc de cilindrada para luego bajarse e ingresar al inmueble.

Luego, cerca de las 21 el damnificado intentó retirarse del lugar pero su vehículo no se encontraba en donde lo había estacionado.

Por esa razón, de inmediato regresó a la vivienda para observar las cámaras de seguridad que apuntaban al ingreso. De esta manera, al observar las imágenes, se pudo ver que alrededor de las 20.10 dos hombres llegaron a bordo de una moto de 110 cc de cilindrada y de color rojo. La secuencia siguiente fue que el acompañante se bajó, forzó el tambor para arrancar la moto y luego se dio a la fuga con el rodado en marcha.

Tras verificar lo ocurrido, la víctima se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Palpalá y denunció el ilícito, aportando las características de los sujetos que se llevaron el motovehículo.

Barrio Paso de Jama

Minutos más tarde, cerca de las 20.45 una mujer que se encontraba en su domicilio del barrio Paso de Jama salió para buscar su moto marca Corven Mirage de 110 cc de cilindrada de color roja, que estaba en la entrada de la casa.

Sin embargo, al ir al exterior del inmueble el motovehículo no se encontraba en donde lo había dejado horas antes en la vereda.

Por esa razón, cerca de las 21.40 arribó a la Seccional 47° y denunció la sustracción de su pertenencia, aportando que solo la había dejado con la traba del manubrio.

Barrio Carolina

El tercero de los ilícitos fue denunciado en la Seccional 23° por un hombre que alrededor de las 20.55 estacionó su moto Gilera de 200 cc de cilindrada y color negro en el ingreso a un casino, en el barrio Carolina.

De acuerdo a lo narrado por la víctima en la dependencia policial, cuando minutos más tarde salió para retirarse del lugar el rodado ya no se encontraba. Además, aclaró que estaba con la traba del manubrio.

 

