Rescatan a un caballo suelto en el microcentro de Jujuy

Un operativo coordinado de la Policía de Jujuy permitió rescatar esta mañana a un caballo que circulaba suelto por el microcentro de la capital, evitando así posibles accidentes de tránsito. La intervención rápida de varias unidades policiales, incluida la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida (UPCAR) y personal motorizado, logró controlar la situación en minutos.

La alerta se recibió alrededor de las 08:22 a través del 911, reportando la presencia del equino en la intersección de las calles Necochea y Alvear. Rápidamente, las fuerzas desplegaron un dispositivo para acorralar y trasladar al animal de manera segura.

Tras ser contenido, el caballo fue llevado inicialmente a la rotonda Urquiza, donde esperó la llegada de personal especializado de Caballería. Finalmente, fue trasladado a la ex Estación de Trenes, donde recibirá el manejo adecuado.

Las autoridades destacaron la eficacia del operativo y recordaron la importancia de notificar este tipo de situaciones a la línea de emergencias 911 para una respuesta inmediata.