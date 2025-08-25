Ingresó a la casa de su madre, la atacó a golpes y fue detenido

Un hombre de 44 años que había violado una medida de restricción perimetral por exclusión de hogar, fue detenido por los efectivos cuando atacaba a golpes a su madre.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la noche del sábado pasado en una vivienda ubicada en un tramo de la calle Sergio Alvarado del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos de la Subcomisaría del barrio San Francisco de Álava tomaron conocimiento a través de la linea 911 sobre un hecho de violencia en progreso.

Una vez que los policías se hicieron presentes en el lugar, observaron a un hombre que intentaba darse a la fuga y fue aprehendido.

Allí tomaron conocimiento que el sujeto había atacado a golpes a su madre y ante los gritos, los vecinos alertaron a los efectivos.

Una vez que los efectivos identificaron al protagonista, cayeron en cuenta que sobre él pesa una medida de restricción perimetral y exclusión de hogar en vigencia, por parte de su propia madre y además había estado detenido.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del violento sujeto de 44 años.