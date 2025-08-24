Fue atropellado cerca de la casa de su familia

El segundo de los casos que continúan impunes es el de Mariano Ramos, quien a los 44 años perdió la vida de manera instantánea la madrugada del domingo 5 de junio de 2022 al ser atropellado por la camioneta que manejaba Juan Alberto Farfán. El único acusado del supuesto delito de "homicidio simple con dolo eventual", tras conducir alcoholizado por la avenida Las Vicuñas del barrio capitalino de Chijra, el mismo en el cual reside hasta hoy en día la familia Ramos.

El segundo de los casos que continúan impunes es el de Mariano Ramos, quien a los 44 años perdió la vida de manera instantánea la madrugada del domingo 5 de junio de 2022 al ser atropellado por la camioneta que manejaba Juan Alberto Farfán. El único acusado del supuesto delito de "homicidio simple con dolo eventual", tras conducir alcoholizado por la avenida Las Vicuñas del barrio capitalino de Chijra, el mismo en el cual reside hasta hoy en día la familia Ramos.

El hombre, según la investigación penal desarrollada por el fiscal Diego Cussel, alrededor de las 5.40 manejó por Las Vicuñas en sentido norte-sur, rumbo al centro. Así fue que cerca de la intersección con la calle Los Helechos atropelló a Mariano Ramos, a quien acorraló contra una camioneta color roja que se encontraba estacionada en el lugar, para finalmente pasar por encima del cuerpo de la víctima con las ruedas del vehículo. Como consecuencia de la violenta acción, Ramos falleció de manera casi instantánea, no pudiendo ser socorrido por los médicos.

Tras esto, Farfán se dio a la fuga conduciendo con destino al centro de la ciudad para luego continuar por la avenida La Bandera, en donde personal de Seguridad Vial realizaba controles preventivos. Sin embargo, el acusado hizo caso omiso a las señas de los agentes y continuó su marcha por la avenida Savio para seguir por la autopista de la ruta nacional N° 66, con rumbo al barrio Alto Comedero.

Finalmente, personal de la Brigada de Investigaciones logró detener la fuga y aprehendió al único ocupante de la camioneta, luego de traspasar la zona de la nueva terminal de ómnibus. Además, la prueba de alcoholemia practicada posteriormente a Farfán dio positiva para 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), registro que consta en la causa.

Buscó a su hermano

"A las 7 de la mañana me despierto, bajo y mi hermano no estaba en la casa. Mi papá y mi mamá me dicen 'tu hermano no volvió'. Les digo 'voy a ir a buscarlo. Por ahí debe estar, con algunos amigos'". Así comenzó su relato Alejandra Ramos en la entrevista con El Tribuno de Jujuy, recordando la trágica mañana del domingo 5 de junio de 2022.

Mariano Ramos, chofer de profesión, en la tarde del día anterior había ido a jugar la final de un torneo de fútbol junto a sus amigos en las "canchas de Caballería", conocidas de esa manera por estar cercanas al Cuerpo de Caballería de la Policía jujeña, a la vera de la ruta provincial N° 56 en el barrio Alto La Viña.

"Salí directo por la calle El Yapán que da a Las Vicuñas y vi que la calle estaba cortada, por los policías. Entonces me acerqué y les digo '¿qué pasó?'. 'Atropellaron a una persona'. Bajé, fui a ver y cuando vi la ropa era mi hermano el que estaba tirado ahí". De esta manera, Ramos conoció la triste noticia del fallecimiento de Mariano, a escasos metros de la casa familiar en el barrio Chijra de la capital provincial.

Pasaron tres años. Por la causa que investiga la muerte de Mariano Ramos hay un solo imputado, Juan Alberto Farfán, de 62 años en la actualidad, el conductor de la camioneta Toyota Hilux que atropelló a la víctima. De acuerdo a la requisitoria de la Fiscalía, la causa está caratulada como supuesto "homicidio simple con dolo eventual", previsto y penado en los artículos 79 en función del 45 Código Penal de la Nación.

"Al pasar el tiempo, uno trata de seguir. Como dicen los abogados, los tiempos de la Justicia son lentos. Pero el proceso que vivimos acá en mi casa. Mi hermano era un amor de persona, todos lo conocen acá en el barrio, porque nos criamos acá", lo recordó su hermana Alejandra Ramos.