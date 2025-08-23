Con el "cuento del tío" le robaron más de $1 millón

Una vecina del barrio San Pedrito de la capital provincial denunció que un hombre ingresó a su casa mediante el engaño de tener una suma de dinero para entregarle a su sobrina. En cambio, le sustrajo una suma de dinero que supera el millón de pesos y un teléfono celular.

El ilícito sucedió días pasados en horas de la mañana, cuando un sujeto llegó hasta una casa del mencionado sector barrial capitalino y tocó a la puerta.

En esas circunstancias, la mujer que vive en la casa atendió al sospechoso, quien le preguntó si se encontraba sola y le aseguró que tenía dinero para entregarle a su sobrina, por lo que le solicitó ingresar con la excusa de dejar la suma económica.

Ante esta situación, la víctima contestó que no había nadie más en el inmueble además de ella y le permitió el ingreso al hombre, tras confiar en su buena fe.

Fue entonces, que el sospechoso con el permiso concedido, entró a la propiedad y le pidió una bolsa a la mujer, quien se fue hasta el fondo de la casa para poder encontrar una.

Sin embargo, al regresar el inculpado ya no se encontraba en la vivienda. Horas más tarde, la denunciante se percató que el sujeto se llevó una cajita que contenía la suma de 850 dólares, 150 mil pesos y un teléfono celular. Cabe aclarar que al valor actual de la moneda estadounidense, el monto ronda 1,1 millones de pesos.

Finalmente, la vecina se dirigió a la Seccional 6° y realizó la correspondiente denuncia aportando las características del sospechoso que llegó hasta su inmueble del barrio San Pedrito.