19 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Mariano Moreno

Intentaron huir de los efectivos policiales y fueron aprehendidos

Empujaban una moto que no supieron justificar su procedencia.

Martes, 19 de agosto de 2025 01:03
TRASLADO | LOS PROTAGONISTAS QUEDARON ALOJADOS EN LA SECCIONAL 30º.

Efectivos del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana N° 1 procedieron a la aprehensión de dos sujetos quienes no podían justificar la tenencia de una motocicleta, hecho ocurrido en el barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el domingo pasado, alrededor de las 19.10, cuando los agentes de seguridad fueron alertados que en el lugar los individuos se encontraban empujando una motocicleta tipo enduro de color negro con blanco.

Una vez que los policías se hicieron presentes, interceptaron a los sujetos que habían logrado encender el rodado, huyendo del lugar por lo que se inició una intensa persecución, consiguiendo atrapar a los mismos en la intersección de las calles Ejército del Norte y Colombia, del mencionado sector barrial.

Al realizar el respectivo palpado superficial, se secuestró entre las pertenencias de uno de ellos, un cuchillo tipo sierrita. A su vez, al realizar consultas con el Ciac, se estableció que uno de los protagonistas registraba una medida de "prohibición de salida de la provincia", de manera que ambos jóvenes fueron trasladados a sede policial.

 

