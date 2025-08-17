Jóvenes heridos de gravedad tras siniestro en motocicleta

Dos jóvenes se encuentran internados en el hospital "Pablo Soria", en grave estado de salud, luego de protagonizar un siniestro vial cuando se desplazaban en una motocicleta.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Dos jóvenes se encuentran internados en el hospital "Pablo Soria", en grave estado de salud, luego de protagonizar un siniestro vial cuando se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 21.40 sobre un tramo de la ruta provincial N°1, a la altura de una estación de servicio ubicada en el acceso de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que los efectivos policiales de la Unidad Regional 8 fueron alertados sobre un incidente vial, por lo que una comisión se constituyó en el lugar.

Allí observaron una motocicleta de 110 cc de cilindradas tirada en el suelo y a pocos metros, a dos jóvenes heridos y en estado de inconsciencia.

Ante la gravedad del incidente, personal del Same se constituyó de inmediato y trasladó a las víctimas al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital.

En el nosocomio, un joven de 25 años fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave y aparente intoxicación etílica.

Mientras que su acompañante, de 29 años, recibió el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal grave. Ambos quedaron alojados en sala de terapia intensiva.

Por otra parte, en el lugar de los hechos intervino el personal de Seguridad Vial que trabajó en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor.

Posteriormente, el rodado fue secuestrado de manera preventiva, por los efectivos de la Subcomisaría Río Blanco.

Por su parte, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad del sector, para determinar las circunstancias en que se registró el lamentable episodio.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaría Río Blanco.