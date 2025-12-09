Cuádruple choque en avenida Urquiza

Un siniestro vial se produjo en avenida Urquiza, a metros de la ex Vieja Estación, que involucró a 3 autos y una moto.

Afortunadamente no ser registraron heridos, solo daños materiales, una de las involucradas, la conductora de la moto, contó a este medio que había frenado por el semáforo en rojo y que el auto que venía por detrás no pudo frenar a tiempo y la chocó, provocando que la moto saliera hacia el otro carril y causando un choque en cadena con otros dos vehículos.

Por el momento el tránsito se encontraba cortado ya que en el lugar estaba trabajando personal de criminalística y policía de la provincia para esclarecer las causantes del hecho.