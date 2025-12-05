22°
5 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

deporte social
Visita al Tribuno
Concejo Deliberante
Ministerio de Planificación Estratégica
Ministerio Público de la Acusación
Torneo Regional Amateur
Monterrico
Juzgado Federal de Garantías N°1
Ministerio Público de la Acusación
Legislatura de Jujuy
deporte social
Visita al Tribuno
Concejo Deliberante
Ministerio de Planificación Estratégica
Ministerio Público de la Acusación
Torneo Regional Amateur
Monterrico
Juzgado Federal de Garantías N°1
Ministerio Público de la Acusación
Legislatura de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Unidad Regional 5

Intensifican la búsqueda para dar con una mujer

Tiene 76 años y falta de su hogar desde el pasado 20 de noviembre.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 00:00
UNIDADES OPERATIVAS | MÁS DE 100 EFECTIVOS REALIZARON RASTRILLAJES.

En la jornada de ayer se desplegó un importante operativo en la ciudad fronteriza de La Quiaca, que contó con la presencia de más de cien efectivos policiales para dar con el paradero de Felipa Alanoca de 76 años, quien falta de su hogar desde el pasado 20 de noviembre.

En horas de la mañana se congregaron en la Plaza Centenario efectivos de distintas Unidades Operativas, entre ellas División K9, Infantería, Bomberos, Unidad Ciclística, Motorizados, personal de la Comisaria 17, Brigada de Investigaciones, donde recibieron directivas para intensificar las búsquedas de la septuagenaria.

Así mismo, estuvo presente el representante del Ministerio Publico de la Acusación de La Quiaca, quien después de emitir las instrucciones, el personal salió a realizar los rastrillajes correspondientes por los sectores diagramados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD