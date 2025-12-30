Un peligroso delincuente fue condenado a 15 años de cárcel

Sergio Ricardo Córdoba fue condenado a la pena de quince años de prisión, luego de quedar debidamente acreditado que cometió varios hechos delictivos y fue hallado coautor penalmente responsable de los delitos de "robo con el uso de arma de fuego (tres hechos) en concurso real", "robo en poblado y en banda y Robo en poblado y en banda con el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real".

La sentencia fue dictaminada por el Tribunal Colegiado con Función de Juicio integrado por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas, Felicia Ester Barrios y María Alejandra Tolaba, con la asistencia del actuario Ricardo Grisetti.

Además, las magistradas declararon reincidente a Sergio Córdoba y resolvieron que el condenado mantenga su alojamiento en el Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy.

Asimismo, el Tribunal absolvió por el beneficio de la duda a César Luis Córdoba de los delitos de "robo con el uso de arma de fuego (tres hechos) en concurso real", hechos por los que fue sometido a juicio.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, se acusó a Sergio Ricardo Córdoba por cinco hechos ilícitos, los dos primeros ocurridos el sábado 25 de noviembre de 2023.

El primero tuvo lugar entre las 2.10 y las 3, cuando el acusado (acompañado por tres personas) llegó a las afueras de un local bailable ubicado en el barrio Sargento Cabral de San Salvador de Jujuy, en un vehículo marca Chevrolet Corsa, de color negro.

En el lugar, mientras Córdoba y dos personas distraían al "cuidacoches" del estacionamiento del local bailable, otro sujeto rompió la ventana delantera del lado del conductor de un vehículo Volkswagen UP, de color rojo, sustrayendo un manojo con dos llaves.

El segundo delito se configuró luego de ocurrido el primer hecho antes descripto, cuando Sergio Córdoba y dos personas más se dirigieron al domicilio del propietario del vehículo, ubicado en el barrio Alberdi de esta ciudad capital provincial, a bordo del Chevrolet Corsa en el que se movilizaban.

Los tres sujetos llegaron a la vivienda y entre las 3.30 y 3.55, ingresaron al mencionado domicilio haciendo uso de la llave previamente sustraída.

Allí se encontraron con una mujer, a quien a punta de un arma de fuego, tipo pistola color negra, maniataron, le colocaron un algodón en la boca y le sustrajeron dos teléfonos celulares, noventa mil pesos y cuatrocientos pesos bolivianos, para posteriormente darse a la fuga.

Robo a carnicerías

Los tres hechos restantes tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2023 en diferentes negocios dedicados a la venta de carnes, ubicados en San Salvador de Jujuy.

El primero de ellos sucedió alrededor de las 14.36, dentro de una carnicería del barrio San Francisco de Álava, mientras dos víctimas se encontraban en el comercio.

En esos momentos, Sergio Córdoba, ingresó a la carnicería con un arma de fuego tipo pistola de color negro y apuntando a una de las víctimas, sustrajo quinientos mil pesos de la caja, dándose posteriormente a la fuga en una moto sin dominio colocado y sin faro delantero.

El segundo hecho tuvo lugar alrededor de las 20, en el interior de una carnicería ubicada en el sector B1 del barrio Alto Comedero. En el lugar, mientras una persona se encontraba limpiando para cerrar su negocio, Sergio Córdoba ingresó con un arma de fuego, y propinándole un golpe en la sien, la amenazó, diciéndole que entregue el dinero o la mataría.

Por los gritos, ingresó al local comercial la pareja de la víctima, por lo que el acusado realizó un disparo al aire, exigiendo el dinero y los teléfonos de quienes se encontraban en el lugar. Luego se dirigió a la caja, llevándose la suma cuatro mil pesos, dándose a la fuga a bordo de una motocicleta sin dominio colocado y sin faro delantero.

El tercer hecho ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 21, en el interior de un minimercado que funciona también como carnicería, ubicado en el barrio Gorriti, mientras tres víctimas se encontraban guardando la carne para cerrar el comercio.

En esos momentos, de forma repentina, ingresó al local Sergio Ricardo Córdoba con un arma de fuego y apuntando a una de las víctimas le manifestó que se tiraran al piso, pegándole posteriormente un culatazo.

La situación fue aprovechada por un hombre, que no fue identificado y que acompañaba a Córdoba, para sustraer de la caja registradora la suma de un millón de pesos y dos teléfonos celulares.

Luego, el acusado Córdoba y quien lo acompañaba se dieron a la fuga en la misma motocicleta. Posteriormente, en la intersección de las calles Humahuaca y Cerro Aguilar, fueron interceptados por un vehículo, por lo que se dieron a la fuga a pie.

Como fiscal se desempeñó Juan Luis Sorbello, mientras que Orlando Osmar Armella fue el abogado patrocinante del querellante particular.

La defensa técnica de Sergio Córdoba fue ejercida por el Defensor Público Penal Leandro Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa.