“Mi papá dice que uno de estos días te va a matar “

Un niño de nueve años ingresó llorando a su casa materna tras haber pasado una jornada con su padre y le dijo a su progenitora que tenía mucho miedo, porque "mi papá me dijo que uno de estos días te va a matar".

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario supo que los efectivos de la Seccional 8º de la ciudad de El Carmen investigan este violento episodio que tuvo lugar días atrás.

La mujer decidió salir de la vivienda y enfrentar a su expareja y allí protagonizaron una acalorada discusión, donde el hombre repitió lo que le había manifestado a sus pequeños hijos, "cuidate, que uno de estos días vas a apareces muerta", le habría manifestado a viva voz el hombre denunciado.

La víctima se hizo presente en la sede policial y realizó la correspondiente denuncia y las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía regional especializada en estos tipos de delitos, quien como primera medida solicitó la ampliación de la denuncia de la mujer y solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que se dispusieron una serie de registros domiciliarios en esa ciudad, para dar con el protagonista, pero hasta el momento con resultados negativos. Además dijo que no sería la primera vez que el hombre ejerce este tipo de violencia en contra de su expareja.

Por otra parte nuestro diario pudo saber que se dictó una medida de restricción perimetral con consigna policial en la vivienda de la víctima, hasta que el inculpado comparezca ante la Justicia.

Por disposición de la representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, los efectivos de la Seccional 8º de la ciudad de El Carmen quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.