Se cumplen once días de la desaparición de una mujer

Hoy se cumplen once días de la desaparición de Mónica Alejandra Gutiérrez, quien reside en la localidad de Bárcena y se continúan con los rastrillajes para establecer su paradero.

En las últimas jornadas, el despliegue sumó apoyo aéreo mediante el uso de un helicóptero para ampliar el radio de cobertura y alcanzar zonas de difícil acceso visual.

Esta herramienta resulta clave para complementar el exhaustivo trabajo que vienen realizando las comitivas terrestres en los parajes de Bárcena, Volcán y zonas aledañas al Cerro Chañi.

Pese al esfuerzo, las autoridades señalaron que el terreno es sumamente complejo, con una geografía accidentada que impide el ingreso de vehículos e incluso dificulta el paso de animales.

Por este motivo, el personal policial continúa el despliegue principalmente a pie, enfrentando las adversidades del territorio en un operativo de gran escala que hoy cumple diez días de intensa labor.

Cabe recordar que la mujer de 33 años falta de su hogar desde el pasado miércoles 10 de diciembre y desde entonces se arbitraron una serie de medidas para rastrillar la zona que abarca las localidades de Bárcena, Volcán y el Cerro Chañi, y hasta el momento con resultados negativos.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos, un grupo de guías y del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop), como así también del Departamento de perros adiestrados para este tipo de situaciones, personal de Defensa Civil, y un grupo de vecinos de la localidad de Léon, continúan con las tareas de búsqueda durante estos once días, recorriendo caminos sinuosos y zonas boscosas.

Gutiérrez tiene 33 años es de tez morena, contextura robusta, cabello largo de color negro, de 1.45 mts. de estatura aproximada.