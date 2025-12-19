Sufrió el robo de su vehículo en Salta y lo vendían en Jujuy

Un hombre que sufrió el robo de su vehículo en Salta reconoció que lo vendían en una concesionaria jujeña, alertó a la Policía y mientras los efectivos se entrevistaban con el propietario del comercio, un empleado salió y se fugó en el automóvil.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 10 cuando un hombre, oriundo de la provincia de Salta, se presentó en la Seccional 6° del barrio San Pedrito de la capital.

En esas circunstancias, relató a los efectivos que días atrás sufrió el robo de cuatro vehículos en la vecina provincia. Luego, navegando en una red social se percató que uno de los automóviles sustraídos, un Volkswagen Gol Trend, estaba a la venta en una concesionaria del barrio Almirante Brown, lo que motivó a presentarse en esta provincia.

Los efectivos constataron lo denunciado con sus pares de Salta y se dirigieron de inmediato al inmueble, donde se entrevistaron con el propietario del comercio.

Sin embargo, en un momento determinado, un empleado del lugar salió, se subió al automóvil denunciado como sustraído y emprendió la fuga ante la vista de los efectivos y del legítimo propietario.

Posteriormente, el damnificado realizó una segunda denuncia sobre el episodio en la Dirección General de Investigaciones, donde también cuestionó el actuar policial.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector, constatar la identidad del inculpado y proceder a su inmediata detención.

Los efectivos de la mencionada dependencia policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.