Motociclista detenido tras persecución a contramano

Un hombre que tenía pedido de captura fue detenido durante un patrullaje preventivo.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró días atrás alrededor de las 11 en la intersección de la avenida Hipólito Irigoyen y Wollmann de la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, un motociclista se percató que una comisión de efectivos policiales recorría el sector y emprendió la fuga a contramano.

De inmediato inició una persecución a lo largo de cuatro cuadras, hasta que el inculpado fue interceptado.

Al consultar los datos del protagonista, de 26 años, en el Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que tenía un pedido de captura activo, por un robo ocurrido en un domicilio del barrio San Francisco.

Por tal motivo, fue trasladado a la Seccional 11°, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras que la motocicleta Corven Energy de 110 cc de cilindradas fue secuestrada.