Desobedeció medida judicial y fue aprehendido

Un hombre desobedeció una medida judicial, amenazó a su expareja con un arma blanca, intentó agredir a los efectivos y fue detenido.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 23 en la intersección de la avenida El Éxodo y Urdininea del barrio Gorriti de la capital provincial.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 43 años interceptó en la vía pública a su expareja y la amenazó con un arma blanca.

Testigos del temerario hecho alertaron telefónicamente a las autoridades y una comisión policial que recorría el sector identificó al inculpado cuando intentaba darse a la fuga.

Lejos de acatar las órdenes del personal, el protagonista se tornó irascible, les vociferó insultos y amenazas, y fue reducido tras intentar agredirlos.

Al ingresar los datos del inculpado al Centro de Información y Análisis Criminal, el personal policial cayó en cuenta que registra una medida restrictiva vigente de prohibición de acercamiento a la víctima.

Por tal motivo, el protagonista fue trasladado a la Seccional 2°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. En tanto, la víctima radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada sede policial.