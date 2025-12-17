22°
17 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tumbaya
Córdoba
Susques
violencia
Frente Justicialista
Narcotráfico
educación
hándbol
19 de abril
Liga Jujeña
Tumbaya
Córdoba
Susques
violencia
Frente Justicialista
Narcotráfico
educación
hándbol
19 de abril
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Capital jujeña

Ofrecía a la venta objetos de dudosa procedencia

Fue sorprendido y apresado por policías que realizaban recorridos.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 00:00
APREHENSIÓN | DEL INCULPADO.

Un hombre fue demorado por los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención de Delito, luego de ser sorprendido vendiendo elementos de dudosa procedencia.

El hecho se registró ayer en horas de mañana en un sector de la exterminal de ómnibus de la capital jueña. En esas circunstancias, los efectivos realizaban recorridos preventivos por la zona, fueron alertados a través del Sistema de Emergencia 911, desde donde se dio a conocer que a la altura de la calle Iguazú, en cercanías de la calle Dorrego, un hombre se encontraba ofreciendo elementos varios a los transeúntes.

En función de ello, los detectives se apersonaron en el lugar corroborando la situación, logrando interceptar a este sujeto altura del ascensor urbano.

Al realizar la requisa correspondiente, se observó que el mismo tenía en su posesión distintas piezas y objetos de automóvil, entre ellos un sello perteneciente a un trabajador de una conocida concesionaria, por lo cual se procedió a la demora de esta persona y su posterior traslado a la dependencia policial.

Así también se secuestraron todos los objetos y se labraron las actas de rigor para demás actuaciones.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD