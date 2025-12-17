Ofrecía a la venta objetos de dudosa procedencia

Un hombre fue demorado por los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención de Delito, luego de ser sorprendido vendiendo elementos de dudosa procedencia.

El hecho se registró ayer en horas de mañana en un sector de la exterminal de ómnibus de la capital jueña. En esas circunstancias, los efectivos realizaban recorridos preventivos por la zona, fueron alertados a través del Sistema de Emergencia 911, desde donde se dio a conocer que a la altura de la calle Iguazú, en cercanías de la calle Dorrego, un hombre se encontraba ofreciendo elementos varios a los transeúntes.

En función de ello, los detectives se apersonaron en el lugar corroborando la situación, logrando interceptar a este sujeto altura del ascensor urbano.

Al realizar la requisa correspondiente, se observó que el mismo tenía en su posesión distintas piezas y objetos de automóvil, entre ellos un sello perteneciente a un trabajador de una conocida concesionaria, por lo cual se procedió a la demora de esta persona y su posterior traslado a la dependencia policial.

Así también se secuestraron todos los objetos y se labraron las actas de rigor para demás actuaciones.