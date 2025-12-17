22°
17 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Tumbaya
Córdoba
Susques
violencia
Frente Justicialista
Narcotráfico
educación
hándbol
19 de abril
Liga Jujeña
Alto Comedero

Atacó con una piedra a una mujer y se dio a la fuga

El inculpado realizaba trabajos de albañilería en el domicilio de la víctima. Se llevó el celular y es buscado por los efectivos.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 00:00
SECCIONAL 33º | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 del barrio Alto Comedero, luego de atacar con una piedra a una mujer y darse a la fuga.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una inmueble de las 95 Viviendas del populoso sector barrial.

En esas circunstancias, la propietaria de la casa contrató a un hombre que anteriormente realizaba trabajos de albañilería, para que cavara un pozo.

En un momento determinado, el hombre le pidió prestado su teléfono celular para realizar una llamada y al ver que demoró más de 15 hablando, la mujer le dijo que le devolviera su dispositivo, por temor a quedarse sin crédito, a lo que el hombre se molestó con la dueña de casa.

Minutos más tarde, el hombre le pidió un bolsa a mujer y cuando esta se dio vuelta, tomó una piedra de importantes dimensiones y la atacó, provocándole un golpe en la nuca.

El desaprensivo sujeto se dio a la fuga, llevándose el teléfono celular.

La víctima logró reponerse y salió de su casa para pedir ayuda; una vecina al ver esta situación, se comunicó con los hijos de la mujer, quienes la trasladaron a la guardia del hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero, quien fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal y herida cortante en el cuerpo cabelludo, para realizar sutura de puntos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, para avanzar con la investigación.

Los efectivos de la Seccional 33º quedaron a cargo de las complementarias, por disposición del representante fiscal.

 

