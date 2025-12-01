Fue encontrado sano y salvo un niño de 7 años

Efectivos policiales encontraron sano y salvo a un niño de 7 años que se había ausentado de su casa. La divulgación de la búsqueda por las redes sociales permitió que una persona lo identificara para que en cuestión de horas regrese a su hogar. Estaba en el Parque Xibi Xibi de la capital jujeña cuando fue hallado por el personal de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas.

El pasado viernes al mediodía, los familiares del pequeño denunciaron su desaparición de un domicilio del barrio capitalino de Almirante Brown, en la sede de la Subcomisaría de San Francisco de Álava.

Tras la misma, comenzó de inmediato un operativo para dar con su paradero, el cual incluyó la publicación de una foto en las redes del Comité Interinstitucional de Actuación ante la Desaparición y Extravió de Mujeres y Niñas o personas de la Diversidad (Cindac).

De esta manera se activó la búsqueda que también contó con la participación en el terreno de los efectivos del Grupo Especial Motorizado de la Policía y de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas.

Horas más tarde, un transeúnte reconoció al niño de 7 años en el Parque Xibi Xibi, en el tramo ubicado a la altura de la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Ayacucho. Esta información fue suministrada al personal policial, que rápidamente se constituyó en el lugar señalado.

Así fue como cerca de la medianoche del viernes pasado el pequeño fue encontrado y se verificó su identidad. Además, se constituyó el personal policial de la Búsqueda de Personas, quienes se encargaron de tomar la custodia del niño para realizar las actuaciones de rigor.

Finalmente, los mencionados efectivos se encargaron de trasladarlo a la dependencia policial correspondiente para quedar bajo resguardo hasta ser entregado a sus tíos, tras la disposición de la Línea 102.