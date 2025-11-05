Forzaba las puertas de vehículos y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de forzar un vehículo, provocando daños materiales, ser descubierto e intentar escapar.

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 4.30 en un sector del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre que forzaba la puerta de un vehículo estacionado.

Posteriormente y con las características descriptas, una comisión de efectivos del Grupo Especial Motorizado de la Unidad Regional 1 que realizaba recorridos preventivos por el sector interceptó al inculpado cuando se desplazaba por la intersección de la avenida Pueyrredón y la calle Humahuaca del mencionado barrio capitalino.

Pese a intentar fugarse, el protagonista fue trasladado a la Seccional 2° y quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que el propietario de un vehículo que registró daños materiales en una de sus puertas, también se constituyó en la dependencia y radicó la correspondiente denuncia.

Por último, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 2°.