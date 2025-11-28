Prisión perpetua para el hombre que mató a su bebé de 2 meses

Francisco Marcelino Subelza, de 23 años de edad, fue condenado a la pena de prisión perpetua al ser hallado responsable del asesinato de su pequeño hijo de tan solo 2 meses de edad después de haberlo sustraído de los brazos de su madre.

Subelza fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de "Amenazas, homicidio agravado por el vínculo y con el propósito de causar sufrimiento a la persona con quien se mantuvo una relación de pareja, Desobediencia judicial, todos estos delitos en concurso real.”

El 11 de diciembre del año pasado el asesino se presentó en la vivienda que el bebé compartía con su madre en la ciudad de Monterrico y mientras este sostenía en sus brazos al pequeño comenzó a insultar y amenazar a la madre del menor. La mujer pudo quitárselo de los brazos y se retiró.

Más tarde intercepto a la joven mujer cuando paseaba con su pequeño al que pidió verlo, lo alzo y salió corriendo para darse a la fuga en un vehículo de menor porte.

Se supo que dejó un papel manuscrito a la madre que refería amenazas de hacerla sufrir dando muerte al bebé, a su madre, a sus hermanas y, finalmente, a ella. Las palabras finales de la amenaza manuscrita fueron: "Ahora a tu hijo no lo ves más, vas a sufrir".

Se comprobó que Subelza llevó al niño a su domicilio en el paraje La Ovejería. En el sector de cultivo de la finca, el malviviente estranguló con sus manos a su hijo de dos meses.

La Fiscalía determinó que este acto fue cometido "con el propósito de ocasionar un grave sufrimiento a la madre del menor y ex pareja".

Además de la condena a prisión perpetua, los magistrados prohibieron el contacto del condenado por cualquier medio con la madre del menor fallecido y con su grupo familiar.